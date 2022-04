Alba Adriatica, un uomo è stato investito e ucciso dal treno

Un uomo è stato investito e ucciso da un treno questa notte poco dopo le due.

L’incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, si è verificato nei pressi della stazione di Alba Adriatica in provincia di Teramo. La polizia ferroviaria sta compiendo accertamenti per risalire all'identità della vittima che, pare, fosse in viaggio verso San Benedetto del Tronto.

Il traffico ferroviario ha subito forti rallentamenti a causa della tragedia e le operazioni della polizia giudiziaria si sono concluse solo verso le 7.30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La circolazione dei treni ha recuperato da poco i ritardi accumulati in questa giornata di festa, arrivati fino a 90 minuti.