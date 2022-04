Alberto Angela compie 60 anni: quando la vita viaggia con "il piacere della scoperta"

Festeggia il suo 60° compleanno a Parigi Alberto Angela, nella città in cui è nato, immerso nelle riprese video di una delle nuove puntate di “Ulisse, il piacere della scoperta”, in onda da domani in prima serata su Rai 1.

Perché per lui la cultura fa rima con la vita, e con lo scorrere degli anni, compleanno dopo compleanno.

Dal momento in cui è nato: figlio d’arte, al padre Piero gli si deve l’aver reso le scoperte scientifiche e i misteri della natura accessibili a tutti. Lui, da subito, ne ha seguito le orme.

Dopo essersi diplomato in Francia, si iscrisse al corso di Scienze Naturali all'università La Sapienza di Roma, laureandosi infine con 110 e lode e un premio per la tesi, poi pubblicata.

Appassionato di paleontologia e paleoantropologia, ne ha approfondito gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università degli Stati Uniti d’America (Harvard, Columbia University, UCLA).

Poi ha svolto attività di scavo e di ricerca sul campo a cui si è dedicato per oltre 10 anni. La lista delle spedizioni internazionali è lunga: Alberto è andato alla ricerca dei resti fossili di antenati dell’uomo (paleoantropologia) nell’allora Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), a Ishango, nel 1983 e nel 1984; poi in Tanzania (Olduvai e Laetoli) nel 1986, 1987 e 1988; e ancora nel Sultanato dell’Oman nel 1989, in Etiopia (valle dell’Awash) e in Mongolia nel deserto del Gobi, alla ricerca anche di resti di dinosauri e di mammiferi primitivi, nel 1991.

All’attività di ricercatore ha affiancato la professione di divulgatore scientifico attraverso la televisione, cominciando nella tv svizzera: era il 1990. Poi il passaggio a Telemontecarlo e l’esordio italiano.

Il debutto in Rai nel 1993, in coppia con il padre, con “Il pianeta dei dinosauri”, per il quale realizzò tutti i suoi interventi sui siti paleontologici più importanti di vari continenti anche in francese e in inglese.