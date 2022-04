Alpinista italiano ritrovato sull'Annapurna in Nepal

La squadra impegnata nelle ricerche di Giampaolo Corona sull'Annapurna, in Nepal, ha stabilito un contatto radio con l'alpinista trentino che era dato per disperso e che poco fa è anche stato visto scendere sotto al Campo 4, a quota 7.400 metri. Lo riferisce The Himalayan Times. "Sto bene e per ora non ho bisogno di alcun supporto", ha detto Corona al pilota dell'elicottero.

Da ieri pomeriggio e per oltre 24 ore si erano persi i contatti con lui, mentre era impegnato nella discesa dell'8mila che ha scalato senza ossigeno supplementare e portatori. Una missione di ricerca era partita questa mattina dal campo base per cercarlo. Si temeva per la sezione più critica della cammino: quella tra il Campo 3 e il Campo 2.

Il 49enne, come già in altre spedizioni, ha scalato l'8mila in stile alpino, senza ossigeno supplementare e portatori. Guida alpina e tecnico di elisoccorso, Corona ha completato diverse spedizioni fuori dall'Europa, anche su altri 8mila in Nepal, Pakistan e India.

Secondo fonti che vengono dalla base, due giorni fa, l’alpinista trentino stava progredendo sulla montagna, insieme al suo compagno di cordata l’austriaco Hans Wenzl e lo svedese Tim Bogdanov.

Molti i messaggi di appovazione e sostegno dei colleghi e fan sui social dopo che l'alpinista era riuscito a scalare fino alla vetta l'Annapurna.



Su Facebook ha scritto “Siamo a 7000, io, Hans e Tim. Siamo quelli più in alto. Più in basso ci sono gli altri, con gli sherpa e tutto il resto. Domani è il summit day. Quando vediamo accendersi le loro frontali, ci mettiamo in moto anche noi. Meteo buono. E’ il momento giusto. O la va o la spacca. Del resto, dopo 4 giorni che sei sempre con 15 kg sulla schiena, sempre su e giù e a spalar neve… non vediamo l’ora.” Ora si può dire che Corona ce l'abbia fatta.