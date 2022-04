Alto Adige: valanga sul massiccio dell'Ortles: morto un alpinista, un altro disperso

Tragedia sull'Ortles, in Alto Adige. Un alpinista tedesco è morto travolto da una valanga e il suo compagno di cordata risulta ancora disperso.

Si tratta di due escursionisti tedeschi, partiti ieri mattina per scalare la parete nord dell'Ortles, la montagna più alta in provincia di Bolzano (3.905 metri) ai confini con la provincia di Sondrio.

L'allarme al soccorso alpino della zona di Solda è scattato nel tardo pomeriggio quando i due escursionisti non avevano raggiunto i familiari in albergo.

Il corpo senza vita di uno dei due alpinisti è stato ritrovato in serata dai soccorritori. Continuano le ricerche per il secondo alpinista, con il supporto di un elicottero.