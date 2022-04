Scoperta un'altra strage di civili a Makariv. Kiev: "132 torturati e uccisi"

"Un nuovo, mostruoso crimine di guerra" si legge in un tweet del Ministero della difesa ucraino. Dopo le terribili immagini di Bucha, analisti ed esperti di guerra ci avevano avvisato: altri drammatici rinvenimenti sarebbero emersi man mano che le truppe russe arretrano dalle città colpite. I soccorritori, si legge ancora nel messaggio, "avanzano nel territorio liberato" dai russi "e vengono scoperti nuovi mostruosi crimini di guerra".

Questa volta sono 132 i corpi di persone "torturate e uccise" trovate a Makariv, una cittadina di 15mila anime a circa 50 km a ovest di Kiev. La città liberata da pochi giorni è presa al setaccio dai soccorritori che cercano le vittime dei bombardamenti rimaste sotto le macerie. La città, dice il ministero, è distrutta per metà. Il sindaco, Vadym Tokar ha detto che la maggior parte dei corpi sono stati dissotterrati da fosse comuni, ma che alcuni sono stati trovati nelle strade.

L'offensiva russa in Ucraina è al 45esimo giorno. Dopo i massacri di Kramatorsk e Bucha "non riesco più a piangere", ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un'intervista al tabloid tedesco Bild. Rispondendo alla domanda se prova odio per Mosca, il leader ha detto: "Sì, provo odio per la Russia, per i soldati russi. Quando vedo queste immagini davanti ai miei occhi, bambini assassinati senza gambe, senza braccia, provo rancore, è terribile". Mosca declina ogni responsabilità e ancora una volta punta il dito contro l'esercito di Kiev.

Tutto questo mentre crescono i timori di attacchi chimici in Ucraina e per questo Kiev ordina 220mila fiale di atropina, sostanza che può essere usata per contrastare gli effetti ad esempio del gas nervino.