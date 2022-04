Amato: "Preoccupa la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei"

SEGUI LA DIRETTA

Di fronte alla guerra in Ucraina c'è preoccupazione sull'avvenire, anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei. È quanto si legge nelle considerazioni finali della relazione del presidente Giuliano Amato sull'attività della Corte costituzionale nel 2021. Una relazione illustrata dallo stesso Amato nel palazzo della Consulta, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle più alte cariche dello Stato. "La situazione generale intorno a noi comporta tante tragiche conseguenze e getta non poche preoccupazioni sull'avvenire, anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei", dice Amato. "Le ripercussioni della guerra in Ucraina - osserva il presidente - investono anche le sedi e le forme di collaborazione tra le Corti. Basti pensare all'uscita della Federazione russa dal Consiglio d'Europa e alle possibili conseguenze sulla partecipazione della Corte russa alle sedi rappresentative delle stesse Corti. In questa situazione è di particolare importanza mantenere salda la collaborazione reciproca delle Corti appartenenti all'Unione europea".

Amato ricorda che l'articolo 4 del Trattato europeo ci impone di salvaguardare le nostre identità nazionali ma, aggiunge, "l'articolo 4 viene dopo l'articolo 2, che enuncia i nostri principi e valori comuni: rispetto della dignità, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle minoranze; valori comuni a "una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". È sull'equilibrio fra tutela delle identità nazionali e rispetto dei valori comuni - conclude il presidente - che si regge l'unità nelle diversità della nostra Unione".

Nella relazione Amato sottolinea anche che "sulla fiducia nel dialogo, nel confronto degli argomenti e valori si fonda la civiltà che la nostra Costituzione, insieme ad altre, ha contribuito a costruire in Europa sulla base della forza del diritto". Le ragioni della giustizia e di un mondo non più affidato alla vendetta ma alla parola, al dialogo e al confronto sono valori che "oggi più che mai hanno bisogno di essere riaffermati".

"L'UE è tenuta insieme da un tessuto di valori. Sono le fonti costituzionali quelle a cui si fa capo per la corrispondenza di questi valori. Nell'UE è la Corte di Giustizia che decide se le devianze sono tali e devono cessare. E' di tutta evidenza che se cede il tessuto e si allarga la frattura all'interno dell'UE, diventa sempre più difficile per la Corte adottare delle decisioni che vengano rispettate. Oggi i paesi devianti se non ottemperano rimangono così. L'Ungheria ha una collocazione asimmetrica, rispetto alla quale possono sorgere problemi. Quanto riusciranno le Corti ad evitare la frattura del tessuto che ci tiene insieme?" annota il presidente durante la conferenza stampa successiva alla Riunione straordinaria della Corte.

Amato ha evidenziato poi l'impatto della pandemia, sottolineando come anche nel 2021 l'emergenza non abbia mai interrotto l'attività della Corte costituzionale, "ma ha anzi fornito un decisivo impulso alla riforma del processo costituzionale. Il processo telematico è a regime dal 3 dicembre2021 . E' nata la piattaforma e-Cost con cui avvocati eAvvocatura dello Stato , giudici, cancellieri e parti dei giudizi di costituzionalità possono trasmettere e scambiare atti e documenti in modalità informatizzata". Le stesse misure di contenimento della pandemia sono state oggetto nell'anno appena trascorso di più pronunce dei giudici costituzionali. Proprio in questa materia per la prima volta la Corte costituzionale l'anno scorso ha sospeso in via cautelare una legge. Si tratta della normativa con cui la Valle d'Aosta aveva introdotto deroghe alle misure di contrasto decise a livello nazionale. "La pandemia richiede interventi uniformi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato, evitando il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e ai diritti dei cittadini nel caso di misure regionali derogatorie", ha detto Amato riassumendo le ragioni di quella decisione.

Figli coppie gay: tutelare l'interesse dei bimbi, serve una legge

La disciplina dei rapporti di famiglia è "un settore assai delicato, in cui vengono in gioco numerosi valori costituzionali": bilanciarli "spetta in prima battuta al legislatore", il cui faro dev'essere "la salvaguardia dell'interesse dei figli", tanto più "alla luce delle modificazioni del concetto di famiglia" e "dell'evoluzione scientifica e tecnologica nell'ambito della filiazione", sottolinea il presidente della Consulta, che riprendendo le sentenze pronunciate nel 2021 ,anche sui figli delle coppie gay, ribadisce che "è imprescindibile l'esigenza di tutelare l'interesse dei bambini", ma serve una legge.

Il dialogo con il Parlamento dà i suoi frutti

Il presidente ha ricordato la "costante crescita dei moniti al Legislatore: ben 29 nel 2021, contro i 25 del 2020, i 20 del 2019 e i 10 del 2018". Ma poi parlando a braccio ha aggiunto: "Non mi piace la parola 'moniti', sto cercando di sostituirla. Perché noi non siamo la maestrina del Parlamento, come Corte costituzionale sollecitiamo le Camere ad intervenire. Ma non siamo una autorità superiore al Parlamento ma interpretiamo soltanto la superiorità della Costituzione sulle leggi ordinarie".

A tal proposito ha definito comunque il quadro dei rapporti con il Parlamento "incoraggiante" perché il legislatore "ha saputo dare alcune risposte già in corso d'anno". Il riferimento è alla riforma del servizio di riscossione che ha previsto l'abbandono dell'aggio, ma anche ai lavori in corso in Parlamento sull'ergastolo ostativo , sul doppio cognome del figlio e sul suicidio assistito. Sono "tutti segnali di un dialogo che produce i suoi frutti", osserva Amato, che a proposito della riforma dell'ergastolo ostativo nota come "la Commissione Giustizia della Camera pare aver accelerato i tempi, andando verso un testo unificato".