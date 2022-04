Amazon contro la decisione dei suoi dipendenti newyorkesi di darsi un sindacato

Amazon intende fare appello contro la vittoria dei suoi dipendenti per costituire un sindacato a New York. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un documento legale depositato dal colosso dell’e-commerce, nel quale di spiega che l'appello è legato alle azioni prima e dopo il voto dei promotori per la creazione di un sindacato dei dipendenti e del National Labor Relations Board.

I dipendenti dello stabilimento di Staten Island, a New York, la scorsa settimana si erano espressi a favore della creazione di un organismo di tutela sindacale, in quella che è stata una prima volta per il colosso delle vendite al dettaglio.