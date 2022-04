Amazon, i dipendenti di un secondo magazzino votano per aderire al sindacato

I dipendenti di un magazzino Amazon di New York hanno iniziato a votare per decidere se aderire all'Amazon Labour Union (Alu), il primo sindacato del gigante delle vendite online creato dai lavoratori di Staten Island. La notizia viene riportata dai media americani. I dipendenti hanno tempo fino al 29 aprile per esprimere la loro preferenza in un tendone allestito per l'occasione fuori dal magazzino e i risultati sono attesi per il 2 maggio.

Anche questo centro di smistamento si trova nel quartiere di Staten Island, proprio di fronte al JFK8, dove a fine marzo il 55% dei lavoratori ha deciso di creare il primo sindacato nella storia del secondo più grande datore di lavoro negli Usa dopo il gigante della distribuzione Walmart. Christian Smalls, promotore e presidente dell'Alu, si è detto fiducioso sul voto, lasciando intendere che la vittoria dei sì è data quasi per certa.

A supportare i lavoratori, l’ex candidato alle primarie democratiche Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez, due esponenti dell'ala più a sinistra del Partito democratico, che si sono recati in queste ore a portare il loro sostegno al sindacato fuori dal magazzino. “Questa battaglia non riguarda solo Amazon a Staten Island”, ha affermato Sanders, sottolineando che i dipendenti “sono stanchi di sprofondare sempre più in basso mentre i miliardari come Bezos si arricchiscono”. Amazon dal canto suo ha presentato ricorso contro il risultato del voto, accusando gli organizzatori di aver “intimidito” i dipendenti, a riprova del fatto che la vittoria dei sì è ormai scontata.