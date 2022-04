Usa, Amazon: indagine sull'uso dei dati dei venditori per fare propri prodotti

Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno verificando se il gigante dell'e-commerce Amazon abbia utilizzato le informazioni dei venditori che hanno utilizzato la sua piattaforma per creare i propri prodotti: lo scrive il Wall Street Journal.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta richiedendo copie di e-mail e altre comunicazioni ai dirigenti relative al modo in cui i dipendenti di Amazon hanno utilizzato le informazioni dei venditori. Né la Sec né Amazon hanno risposto a una richiesta di commento.

In un articolo precedente, il quotidiano ha citato ex dipendenti di Amazon dicendo che il gigante delle vendite elettroniche ha utilizzato i dati di altri venditori sulla sua piattaforma senza autorizzazione. Amazon ha raccolto informazioni sulle tendenze di vendita di terze parti sul proprio sito Web per sviluppare prodotti white label (etichetta propria), riporta ancora il Wall Street Journal.