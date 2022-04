Anche oggi pronti i bus per evacuare Mariupol, garantito "il cessate il fuoco" temporaneo

Continua l'infaticabile lavoro delle organizzazioni umanitarie, tra cui la Croce Rossa internazionale, dedicato alla liberazione dei civili intrappolati nelle città martoriate dalla guerra in Ucraina. Anche oggi è aperto un corridoio umanitario per evacuare le centinaia di migliaia di sfollati da Mariupol a Zaporizhzhia nel Nord del paese.

La vice primo ministro ucraina Iryna Vereshchuk ha detto che 7 dei 17 bus passeranno più vicino possibile a Mariupol in modo da consentire ai civili di lasciare la città, tra le più colpite dalle forze russe. Ai pullman potrebbero affiancarsi altri mezzi, tutti con l'unico obiettivo di caricare più persone possibili delle circa 170.000 a rischio sopravvivenza per mancanza di cibo, acqua, elettricità, farmaci. La maggior parte della popolazione in fuga è fatta di donne, bambini e anziani. Lacrime e disperazione accompagnano il loro viaggio verso aree più sicure: le macerie delle case distrutte alle spalle, mentre gli uomini vanno al fronte a combattere per la resistenza ucraina che vede i russi indietreggiare in alcune città, come ad esempio la capitale Kiev.

"Continuiamo a lavorare sull'evacuazione delle persone lungo il corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia. Attualmente, ci sono 17 autobus vicino a Berdyansk, 10 per l'evacuazione di Mariupol da Berdyansk. Se gli autobus non passano per la città, chiediamo alle persone di recarsi al posto di blocco all'ingresso della città. 7 bus cercheranno di passare più vicino a Mariupol accompagnati dal comitato internazionale della Croce Rossa".

Secondo il Regimento Azov della Guardia nazionale dell'Ucraina il 90% degli edifici di Mariupol è stato distrutto. "La situazione nella città è drammatica. Il 90% di Mariupol è distrutta. Almeno 200mila cittadini giacciono sotto le macerie o sono nascosti nei sotterranei. Non hanno cibo, acqua ed elettricità. Noi non possiamo aiutarli perché stiamo combattendo. A Mariupol è in corso un genocidio del popolo ucraino". Questo si legge sul sito web della tv Suspline.

Un portavoce dei separatisti di Donetsk, Eduard Basurin, ha confermato che dalla scorsa mezzanotte è in vigore un cessate il fuoco temporaneo per consentire l'evacuazione di "cittadini stranieri" da Mariupol. "Un corridoio umanitario da Mariupol a Berdyansk è in corso dalla mezzanotte del 3 aprile. Le forze armate russe e della Repubblica di Donetsk garantiscono il rigoroso rispetto di un cessate il fuoco temporaneo lungo questa strada. Da Berdyansk, gli stranieri possono essere evacuati lungo qualunque strada: via terra verso la Crimea o verso i territori controllati da Kiev, oppure via mare", ha detto Basurin citato da Interfax.

Purtroppo i bambini continuano ad essere nel mirino dei militari russi e filorussi. Sale a 416, di cui 158 uccisi e più di 258 feriti, il numero dei bambini vittime della guerra in Ucraina. Lo riporta l'ufficio del procuratore generale su Telegram. "Questi dati non sono definitivi, poichè è in corso l'identificazione nei territori temporaneamente occupati e liberati. In particolare, nella città di Mariupol, in alcune aree delle regioni di Kiev, Chernihiv e Lugansk", afferma il procuratore. La maggioranza delle vittime sono attribuite alla regione di Kiev (75). Seguono la regione di Donetsk (73), Kharkiv (56), Chernihiv (47), Mykolaiv (32), Luhansk (31), Zaporizhzhia (22), Kherson (29), Sumy (16), Zhytomyr (15), Kiev città (16). I dati relativi ai bambini uccisi e feriti a Mariupol, e in alcune aree di Kiev, Chernihiv e la regione del Luhansk sono in fase di ulteriore aggiornamento.