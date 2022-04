Roma, morto a 19 anni sul "tratto-killer" di Corso Francia: aperta un'inchiesta

Alcuni testimoni hanno dichiarato che la moto del giovane ha toccato con la ruota un dosso del manto stradale, uno di quei rattoppi dell'asfalto fatti in fretta e furia per colmare una buca, che “ha fatto da trampolino per la moto”. Il ragazzo avrebbe quindi perso il controllo del mezzo e sarebbe finito, 50 metri dopo, contro lo spartitraffico in cemento, perdendo la vita. Antonio De Fazi , uno dei legali dei genitori di Leonardo, sul presunto dosso dice: “Alcuni residenti raccontano che tante persone hanno rischiato di cadere proprio in quel punto”. La conferma potrebbe arrivare dai video delle telecamere di sorveglianza della vicina pompa di benzina e della farmacia. E poi ci sarebbe un ulteriore dettaglio, agghiacciante, qualora fosse confermato. Il presunto dosso sarebbe stato spianato subito dopo l'incidente per evitare che fosse messo in relazione all'incidente. Poche ore dopo lo schianto sul tratto sono intervenuti gli operai di Acea e hanno spianato la strada. Oggi, di quel dosso non resta più alcuna traccia.

Oggi ci sono i funerali di Leonardo Lamma , il diciannovenne romano morto giovedì pomeriggio a Corso Francia. Alle 15, alla chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, la funzione. Una vita spezzata così prematuramente è sempre difficile da accettare. Ma, in questo caso, sono ancora da appurare le cause di quella che sembrava solo una tragica fatalità. Sembra, infatti, che ci sia di più.

Insomma, gli elementi emersi già in questi pochi giorni suggeriscono di trattare con grande cautela una morte che potrebbe rivelare delle precise responsabilità. Il condizionale in questa fase è d'obbligo, anche perché siamo ancora in una fase iniziale di raccolta delle prove. La procura di Roma ha appena disposto una consulenza tecnica per accertare le cause dell'incidente. I magistrati capitolini, che procedono per omicidio stradale - al momento contro ignoti -, hanno affidato la consulenza tecnica a un perito per capire la dinamica dell'incidente, stabilire la velocità a cui andava il ragazzo e analizzare lo stato del manto stradale. Gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno intanto acquisito le immagini dei tre impianti di videosorveglianza presenti nella zona e hanno ascoltato diversi testimoni. Qualche giorno fa c'era stato anche l'appello dei genitori di Leonardo, rimbalzato sui social, per chiedere a chi abita in zona foto e testimonianze su quel giorno, o su quel tratto di strada nei giorni precedenti e successivi all'incidente.

Tra i primi a rispondere, a sorpresa, sono stati i genitori delle due sedicenni investite e uccise sulla stessa strada, quasi nel medesimo punto, lo scorso dicembre del 2019, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. “Sono ripiombato a quella notte maledetta, su quella stessa strada. Ho ripercorso quei momenti”, è stato il primo commento di Edward von Freymann nel vedere che Leonardo è morto a pochi metri di distanza dal luogo in cui 27 mesi fa sua figlia Gaia è morta insieme alla sua amica Camilla, uccisa dal Suv guidato da Pietro Genovese. Ma il destino che accomuna di tre ragazzi non si limita al luogo in cui hanno trovato la morte, ma a un legame più profondo.