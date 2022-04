Appello di Salvini a Draghi e ai leader: "Parliamo di pace"

"Troviamoci per parlare di pace, l'Italia deve essere protagonista del cessate il fuoco". È l'appello che il leader della Lega, Matteo Salvini rivolge al premier e agli altri leader di partito.

Parlando poi con i cronisti, Salvini ha aggiunto: "Mi piacerebbe sedermi intorno a un tavolo con Conte, Meloni, Berlusconi, Letta, Renzi, Draghi e ragionare di pace: l'Italia può essere il paese che promuove un messaggio di pace ed essere protagonista? L'esempio da seguire è il Santo Padre".

Quindi ha ribadito: "A me piacerebbe un incontro di tutti i leader per parlare di pace, perché gli aiuti militari li abbiamo mandati e pure quelli umanitari. Anzi, lo chiedo io un incontro sulla pace perché di guerra si sta parlando a reti unificate, l'accoglienza per fortuna l'Italia la sta garantendo, allora mi piacerebbe discutere su come avvicinare la pace".