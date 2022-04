Argentina-Cile: presidenti per un'America latina più forte

I presidenti di Argentina e Cile, Alberto Fernández e Gabriel Boric, si sono pronunciati apertamente oggi a Buenos Aires per un un rafforzamento dell'America latina come regione, di fronte alle importanti sfide planetarie di sviluppo, giustizia sociale e democrazia.

Impegnato in Argentina nel suo primo viaggio all'estero dopo il suo insediamento nel palazzo della Moneda l'11 marzo scorso, Boric ha assicurato che il motivo della sua visita (che si estende fino a domani, ndr.) è "approfondire il rapporto con il popolo fratello dell'Argentina", per rafforzare il Cile come parte integrante dell'America Latina nella costruzione di "comunità, regione, cooperazione e internazionalismo".

Sottolineando un evidente scostamento dalla politica estera praticata dal suo predecessore Sebastián Piñera, il giovane capo dello Stato cileno (ha 36 anni), ha sottolineato che "il Cile fa parte dell'America latina e, anche se abbiamo guardato a lungo in altre direzioni, il Nord e il Pacifico, la nostra base è l'America latina e da qui vogliamo costruire il nostro futuro per presentarci al mondo esterno".

Sulla stessa lunghezza d'onda è intervenuto Fernández, sostenendo che "Cile e Argentina hanno indissolubilmente un destino comune di cui dobbiamo prenderci cura, così come abbiamo un destino comune anche come Paesi dell'America latina".

Da qui, ha continuato, "la necessità di unire la regione così divisa negli ultimi anni". "Siamo in un momento - ha quindi detto - in cui la solidarietà tra popoli fratelli è centrale per poter andare avanti", e al riguardo con il governo Boric "abbiamo molti punti di contatto sul modo in cui guardiamo il mondo". "Non ha senso che il mondo cresca se non c'è sviluppo, perché lo sviluppo deve raggiungere tutti. No, non vale la pena che le nostre società o le nostre economie crescano - ha concluso - se quella crescita è concentrata in pochi e la miseria è distribuita fra molti".