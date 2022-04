Argentina. Contro l'abuso di coca un comune suggerisce di "provarne meno e vedere che effetto fa"

Bere meno ma bere meglio: chi aveva proposto questo semplice suggerimento legato alle dipendenze, forse ha ispirato il governo della città di Morón, in Argentina. Con la piccola, grande differenza di non aver applicato il principio all’alcool ma alla cocaina.

Nell’ambito di una campagna promossa dalla municipalità di questo sobborgo di quasi centomila abitanti, alla periferia occidentale di Buenos Aires, è stato infatti consigliato ai giovani di prendere “poca” cocaina per vedere “come reagisce il corpo” alla droga. Inevitabile reazione a una simile proposta provocatoria, le polemiche sono subito scoppiate attraversando tutto il Paese.

Tutto è nato dalla distribuzione di alcuni volantini, dati ai giovani durante un festival musicale nello scorso fine settimana, nei quali veniva consigliato loro di assumere stupefacenti “lentamente e con calma. Prendine un po' per vedere come reagisce il tuo corpo”, diceva il messaggio prodotto dal dipartimento delle politiche giovanili di Morón, un comune governato da Lucas Ghi, del partito Giustizialista che esprime anche il presidente Fernández.

Dure critiche non si sono fatte attendere da parte dei leader dell'opposizione. Il deputato Waldo Wolff, del partito d'opposizione “Insieme per il cambiamento”, ha annunciato che presenterà una denuncia penale per presunti “crimini legati all'incitamento e all'abuso di droga”. Il leader dell'opposizione Jorge Macri, attuale ministro del governo della città di Buenos Aires, ha sottolineato che la provincia della capitale, la più popolata dell'Argentina, “vive ogni giorno con il dramma della droga”, chiarendo che “la situazione è troppo delicata perchè il comune di Morón conduca una campagna di promozione dell'uso di droghe tra i giovani”.

Secondo un comunicato della municipalità, pubblicato dai media locali, la campagna è stata realizzata come parte di un programma locale per “ridurre i rischi e i danni associati al consumo di sostanze psicoattive legali e illegali”, approvato “all'unanimità” l'anno scorso dal legislatore comunale, con l’obiettivo di proteggere la salute dei consumatori di droga attraverso “informazioni utili”.