In campo alle 16:30 la partita tra Fiorentina e Venezia. Negli anticipi della 33ma giornata della Serie A di calcio il Milan ha battuto 2-0 il Genoa a San Siro e mantiene la vetta a +3 sull'Inter, che ha risposto vincendo 3-1 in casa dello Spezia. Il Cagliari ha battuto il Sassuolo per 1-0. La Sampdoria ha perso con la Salernitana 1-2. Udinese ha battuto l'Empoli 4-1.

Le altre partite in programma oggi 16 aprile:

Ore 18:30:

Juventus-Bologna

Ore 20:45:

Lazio-Torino