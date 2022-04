Assistente scolastica arrestata per maltrattamenti a bambina disabile

Maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della bimba disabile che seguiva. Con queste accuse un'assistente scolastica è stata arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri del comando provinciale di Brescia. Telecamere nascoste installate nell'aula dai militari, dopo la denuncia dei genitori della bambina, allarmati dai segni di violenza fisica scoperti sul corpo della piccola uniti al suo evidente cambio di atteggiamento ed umore, hanno permesso di riscontrare che durante l'orario scolastico l'assistente avrebbe commesso ripetute violenze fisiche sulla minore.

I carabinieri sono dunque intervenuti immediatamente nella scuola, portando via dall'aula l'assistente che è stata arrestata in flagranza di reato e rinchiusa nel carcere di Verziano, in attesa dell'udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia – Dipartimento Soggetti Deboli.

L' assistente scolastica ad personam, alla quale era affidata la bambina disabile, nelle immagini delle telecamere colpisce la piccola con schiaffi, strattonamenti, tirate per i capelli e pizzicotti. I carabinieri, su disposizione del pubblico ministero titolare dell'inchiesta Alessio Bernardi, dopo aver allontanato l'assistente scolastica, si sono avvicinati alla bambina che si era ritirata in un angolo. La piccola ha abbracciato uno dei militari ed è stata accompagnata fuori dalla classe.