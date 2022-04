Attacco hacker: pirati informatici chiedono riscatto per i dati dell'Abi

Il sito web e la rete interna dell'Associazione bancaria italiana sono stati violati da un attacco hacker di tipo ransomware, che sarebbe stato messo a segno dal gruppo Vice Society.

I dati criptati, per i quali è stato richiesto un riscatto - come si legge in un annuncio pubblicato dagli stessi pirati informatici - sono stati mostrati online attraverso degli screenshot e contengono informazioni finanziarie sensibili e documenti riservati tra cui i numeri delle carte di credito, certificati medici e i prospetti di budget dell'associazione, oltre alle timbrature di ingresso e di uscita del personale nonché specifiche dei dispositivi elettronici messi a disposizione dei dipendenti.

Abi: attacchi ricorrenti

L'Associazione bancaria italiana "da febbraio è destinataria di attacchi informatici. Sono state presentate le denunce alla Polizia postale e alle Autorità competenti. L'Associazione ha già attivato tutte le azioni a propria tutela e di quella dei dati del personale e adottate tutte le misure per la messa in ulteriore sicurezza delle infrastrutture e dei dati". E' quanto scrive l'Abi in una nota, a commento dell'attacco informatico.



Il Vademecum con la polizia

Il portale dell'Abi risulta accessibile anche se qualche utente lamenta rallentamenti e pagine non visualizzabili. Proprio in questi giorni, l'Abi con la Polizia di Stato ha presentato un Vademecum con i consigli utili per mantenere sempre alto il livello d'attenzione alla protezione dei propri dati personali.

Il progetto è stato realizzato dall'Associazione Bancaria in collaborazione con interlocutori quali Ossif (il centro di ricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine), CertFin (l'iniziativa cooperativa pubblico-privata diretta dall'Abi e dalla Banca d'Italia finalizzata a innalzare la capacità di gestione dei rischi cibernetici degli operatori bancari e finanziari), la polizia postale e le associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon), Unione Nazionale Consumatori).