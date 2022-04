Autismo, Scattoni: "Serve un percorso condiviso tra medici, famiglie e scuola"

Si celebra oggi, sabato 2 aprile, la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo (World autism awareness day). Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu, la ricorrenza richiama l’attenzione su una fragilità che negli anni ha faticato a essere considerata con la dovuta attenzione. Ancora oggi le associazioni che si occupano della tutela dei diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie chiedono a gran voce aiuto per affrontare il problema.

“Rafforzare la rete dei servizi pubblici, aumentare la formazione dei professionisti e promuovere la realizzazione di progetti di vita individualizzati è fondamentale per aiutare le famiglie ad affrontare la complessa realtà legata ai disturbi dello spettro autistico” afferma Maria Luisa Scattoni, ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità e coordinatrice dell’Osservatorio nazionale autismo.

L’autismo

“I disturbi dello spettro autistico sono un gruppo eterogeneo di disturbi del neurosviluppo”- precisa Scattoni- caratterizzati principalmente dalla presenza di due sintomi nucleari: una compromissione della comunicazione e dell’interazione sociale oltre che dalla presenza di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Si tratta di problematiche spesso invalidanti che possono manifestarsi in modo differente da persona a persona e conseguentemente possono richiedere un supporto più lieve o più importante”.

I numeri

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale, un bambino su 77 (di età compresa tra i 7 e i 9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. “Numeri che sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che incrementino i servizi e migliorino l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie” afferma la coordinatrice dell’Osservatorio nazionale”.

Come riconoscere i campanelli di allarme e capire i primi segnali

“In genere i genitori o gli educatori degli asili nido notano un ritardo nello sviluppo del linguaggio oppure un’alterazione dei comportamenti nella sfera sociale del bambino- spiega Scattoni-. Spesso si può manifestare un’assenza del sorriso sociale e una mancanza di condivisione nelle attività di gioco. A volte si possono riscontrare stereotipie o delle alterazioni nella sfera motoria, come l’ipotonia”.



La nuova piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità

“Attraverso la piattaforma è possibile accedere a "una mappatura della rete sanitaria specialistica, di cui fanno parte oltre 1155 centri pubblici e privati convenzionati per la diagnosi e il trattamento dell'autismo", spiega la coordinatrice del progetto (OssNA). Il progetto è nato per iniziativa dell'Iss e del Ministero della Salute per consentire ai cittadini e ai professionisti di conoscere e monitorare tutte le attività realizzate nell'ambito del Fondo autismo. Attraverso lo strumento "possono essere consultate tutte le iniziative che l'Iss porta avanti per il personale del servizio educativo, sanitario e socio-sanitario". Sono stati finora formati 8.767 educatori, insegnanti e professori, 1.520 pediatri di famiglia" mentre "oltre 300 sono i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno seguito corsi di alta formazione professionale”.

La prima rete nazionale condivisa

La rete dei servizi educativi della prima infanzia, dei pediatri di famiglia, delle neonatologie e terapie intensive neonatali e delle Unità Operative di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza è stata potenziata nell’ambito delle attività del Fondo Autismo coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità su mandato della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. L’istituzione di una rete specifica clinica e di ricerca per il riconoscimento, diagnosi e intervento precoce risponde ad un preciso mandato che include l’applicazione del protocollo di sorveglianza del neurosviluppo nel contesto dei bilanci di salute pediatrici su scala nazionale e una robusta attività di formazione specifica nell’ambito dei nidi e delle scuole dell’infanzia. L’obiettivo è quello di monitorare la traiettoria di neurosviluppo del bambino e inviarlo tempestivamente a una valutazione specialistica.

L'attività viene svolta in sinergia con tutte le Regioni italiane impegnate nella presa in carico globale delle persone nello spettro nell’intero arco della vita attraverso la definizione di percorsi differenziati al trattamento e per la promozione delle autonomie (inclusi percorsi per l’inclusione lavorativa e la promozione dell’autonomia abitativa) per la definizione di un vero e proprio progetto di vita.