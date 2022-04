Auto, Valentino Rossi: "Voglio correre la 24 ore di Le Mans"

Il "professore" - tanto per cambiare - vuole una nuova sfida: ora punta alla storica 24 ore di Le Mans: "Come Lewis Hamilton, come visto a Valencia quando ci siamo scambiati la sua auto con la mia moto - ha detto Valentino Rossi - ho grande passione per tutto il Motorsport in generale, e da questo punto di vista siamo uguali".

A 43 anni, con una figlia nata giusto un mese fa, il nove volte campione del mondo di Moto Gp non perde il mordente che l'ha caratterizzato in tutta la sua carriera, la ricerca di nuovi stimoli. E lo svela in una intervista ad Eurosport - in occasione del suo esordio sulle quattro ruote aI mola - Rossi svela i suoi obiettivi futuri dopo l'addio alla MotoGp: "La passione - così il pilota pesarese - è la base: voglio essere forte e andare veloce, in gare importanti come la 24 Ore di Spa e, in futuro, Le Mans, una corsa molto celebre."