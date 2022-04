Avvio in rialzo di Wall Street Borse europee positive dopo Bce

Avvio in leggero rialzo per Wall Street dopo diversi dati dall'economia, tra cui una richiesta superiore alle attese di richieste di sussidi alla disoccupazione, e i primi conti delle banche. Il Dow Jones sale dello 0,6%, il Nasdaq dello 0,14% dopo l'opa lanciata da Musk su Twitter, in forte rialzo.

Le borse europee sembrano soddisfatte delle decisioni della Bce: tassi fermi, termine del programma di acquisti a partire dalla fine III trimestre. Milano Francoforte e Parigi guadagnano intorno allo 0,7%, Londra +0,54%.

Scivola l'euro dopo la Bce verso il dollaro a 1,08. Atlantia si allinea in borsa +4,35% a 22,85 euro, al prezzo dell'opa di Edizione Holding e di Blackstone che hanno messo sul piatto 23 euro per azione. Torna a salire il rendimento decennale, al 2,42%.