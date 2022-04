Barletta, omicidio barista: il presunto assassino non risponde alle domande del giudice

Nessuna parola sull’accaduto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia Pasquale Rutigliano, l’uomo di 32 anni fermato per l’omicidio del barista di Barletta, Giuseppe Tupputi, ucciso lunedì sera nel suo bar alla periferia di Barletta con tre colpi di pistola.

La vittima, titolare del bar “Morrison’s Revolution” alla periferia di Barletta, aveva 43 anni.

Rutigliano resta in carcere, come deciso dal gip del tribunale di Trani, Domenico Zeno, al termine dell’udienza di convalida.

“Per il momento non ci sono altre dichiarazioni che posso rendere. Posso solo aggiungere che il mio cliente è molto scosso”, ha detto il suo avvocato Claudio Cioce al termine dell’interrogatorio di garanzia.