Battaglia finale a Mariupol, l'acciaieria assediata

E' Pasqua ma le bombe continuano a martoriare l'Ucraina nel 53° giorno di guerra: bombardata 23 volte in 24 ore Kharkiv, ad Est, la seconda città del paese, e per il terzo giorno consecutivo i missili sono tornati anche nella zona di Kiev , che per una settimana dopo il ritiro delle truppe russe sembrava tornata zona franca, con le visite di leader europei come Boris Johnson. Al Sud continui gli attacchi di razzi su Mykolaiv : regione rimasta da 4 giorni senz'acqua ma l'ultimo baluardo - che chiuderebbe la cintura russa ad Oriente, dal Donbass alla Crimea - è sempre Mariupol : dove resistono 2500 soldati ucraini asserragliati nel fortino dell'acciaieria Azovstal che si affaccia sul porto. Ignorato l'ultimatum russo di arrendersi entro mezzogiorno di oggi, all'interno il battaglione nazionalista Azov, la milizia ucraina e circa 400 combattenti della brigata straniera venuti dall'estero: completamente accerchiati - 1 a 6 il rapporto impari con le forze russe - si difendono nascondendosi nei cunicoli sotterranei dell'acciaieria, costruiti dall'ex Urss per resistere ad un attacco nucleare. Ma l'orrore della guerra continua: cinque bambini uccisi da trappole con ordigni lasciate dai russi a Trostianets , nei pressi di Sumy, a riferirlo il sindaco della città, Yurii Bova.

Sul fronte diplomatico oggi Zelensky - dopo aver aperto ieri sera, ad una sorta di trattativa sulla Crimea - dice "non cederemo il Donbass alla Russia", e chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale in un colloquio telefonico con la direttrice generale, Kristalina Georgieva: "Ho discusso la questione della garanzia della stabilità finanziaria dell'Ucraina e dei preparativi per la ricostruzione post-bellica". Va avanti la procedura di candidatura dell'Ucraina per l'ingresso nell'Unione Europea: il governo annuncia di aver completato il "questionario per ottenere lo status di Paese candidato all'adesione", un percorso ancora lungo: "Ora ci aspettiamo una raccomandazione positiva da parte della Commissione, e poi la palla passerà agli Stati membri - così Igor Zhovkva, numero due dell'ufficio di presidenza - a giugno ci sarà una riunione del Consiglio europeo dove ci aspettiamo che l'Ucraina ottenga lo status di candidato".

Le contromosse russe

Secondo fonte ucraina, i russi preparano un "referendum che porti alla proclamazione di una repubblica separatista a Kherson", l'unica grande città ucraina rimasta finora in mano a Mosca - nel Donbass (ed in Transistria, in Moldova) cominciò tutto così, ed il riconoscimento del loro status fu uno dei casus belli dell'inizio del conflitto il 24 Febbraio scorso.

Le sanzioni e l'embargo

Sul fronte sanzioni, le conseguenze sull'economia russa lentamente, ma inesorabilmente, cominciano a sviluppare il loro effetto: "Il default della Russia è solo questione di tempo", così secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che snocciola i dati: "Le esportazioni verso la Russia sono crollate del 70%, 700 aerei russi hanno perso la licenza per mancanza di pezzi di ricambio ed aggiornamenti software - continua - e centinaia di grandi aziende e migliaia di esperti stanno voltando le spalle al Paese", secondo la presidente Ue "il prodotto interno lordo in Russia crollerà dell'11%".

E' la risposta a quanto affermato poco prima alla Tass - l'agenzia governativa russa - da Dmitrij Medved, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente che dichiara: "Il default della Russia potrebbe comportare il default dell'Europa". Secondo il delfino di Putin "le sanzioni anti-russe possono provocare una iperinflazione in Europa". Ma l'embargo sulla Russia comincia a far vedere i suoi effetti: una fila di 80 chilometri di camion incolonnati al confine tra Polonia a Bielorussia, autisti russi bloccati fin da 33 ore: cercano di lasciare l'Unione Europea prima della scadenza delle sanzioni di sabato (quando sarà vietato il transito dei tir da e verso l'Unione), tranne quelli che trasportano medicine posta o prodotti petroliferi.

Sul fronte del commercio marittimo, dopo l'Italia - embargo iniziato ieri - anche la Bulgaria vieta i porti alle navi russe dando ordine alle autorità portuali del Paese, di sospendere l'ammissione delle navi russe e la fornitura di servizi a qualsiasi nave battente bandiera russa (così come alle navi che hanno cambiato la loro bandiera russa o la loro registrazione in qualsiasi altro stato dopo il 24 febbraio): anche se ci saranno eccezioni - così il governo bulgaro - "per le navi che trasportano carburante, cibo e medicinali nell'Ue. Navi che - si continua in un comunicato - potranno entrare per l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Ue di gas naturale, petrolio, titanio, alluminio, rame, ferro, nichel, palladio, minerale di ferro e determinati prodotti".