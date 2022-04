Morte 10 persone che erano a bordo del battello giapponese affondato

La guardia costiera giapponese ha confermato la morte di 10 delle 26 persone a bordo del battello turistico affondato sabato al largo della penisola di Shiretoko.



Secondo alcune fonti sarebbero state salvate finora quattro persone dalla guardia costiera, e altre quattro sarebbero state recuperate con un elicottero della Polizia. Un'altra persona è stata tratta in salvo dal mare lungo la frastagliata linea di costa. Sono stati tutti trasportati in ospedale. Sei persone risultano ancora disperse.



La barca Kazu 1 aveva inviato una richiesta di soccorso sabato pomeriggio dopo aver iniziato a imbarcare acqua al largo della remota punta nord-orientale della regione giapponese di Hokkaido. Immediatamente è iniziata un'operazione di ricerca e soccorso, ma presto le speranze per le 26 persone a bordo, tra cui due bambini e due membri dell'equipaggio, hanno cominciato a svanire a causa delle basse temperature nella regione. La barca era partita sabato mattina per una crociera turistica intorno alla penisola di Shiretoko, un sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco per il suo ambiente naturale incontaminato e la variegata fauna selvatica.