Bce, Lagarde: Europa piu' esposta alla guerra, le economie dell'Ue e degli Usa non sono comparabili

"Non si possono paragonare le politiche monetarie dell'Europa e degli Usa: è come paragonare mele e arance", così in conferenza stampa a Francoforte la presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha sottolineato come l'Europa sia "più esposta degli Stati Uniti alla guerra in Ucraina, e ne subirà conseguenze maggiori". Poco dopo l'intervento, il mercato reagisce, ed i tassi subiscono un lieve rialzo: passa dallo 0,76% allo 0,83% il rendimento del Bund tedesco a 10 anni (con lo spread che sale a 165 punti base), stessa cosa per i Btp italiani - il cui tasso ora è al 2,471% - e gli "Oat" francesi, all'1,325%.

A condizionare gli investitori, i rischi al ribasso per le prospettive di crescita, che secondo Lagarde "sono aumentati sostanzialmente a causa della guerra in Ucraina". I rischi relativi alla pandemia sono diminuiti - continua la presidente della Bce - ma "la guerra ha un effetto ancora più forte sul sentimento economico, e potrebbe peggiorare ulteriormente i vincoli dal lato dell'offerta". E poi, un conflitto che sta "già pesando sulla fiducia delle imprese e dei consumatori, anche attraverso l'incertezza che porta con sé, ed ha creato nuove strozzature".

Lagarde: "A Giugno decisione su fine degli acquisti netti Bce

Tuttavia, il processo di normalizzazione della politica monetaria avviato a Dicembre dal consiglio direttivo Bce, sembra continuare all'insegna della gradualità, dell'opzionalità e della flessibilità, pur in un contesto di grande incertezza provocato dall'invasione russa dell'Ucraina. La Banca Centrale infatti, "deciderà nel meeting di Giugno sui tempi per mettere fine agli acquisti netti di bond", così Christine Lagarde, che anche se "non è ancora deciso, è ancora probabile", questo - spiega nella conferenza stampa che segue la riunione del direttivo della Banca centrale - "per assicurarci che l'inflazione si stabilizzi al 2%".