Bene le borse, crolla Netflix a New York

Seduta positiva per le borse europee, che si sono riprese grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e sui bancari.

A New York invece, forte battuta d’arresto per il titolo Netflix che accusa un crollo del 30% dopo il -20% di ieri a seguito del calo degli abbonati dopo 10 anni di crescita (Dow Jones +0,72% e Nasdaq -0,91% alle 17 e 30 ora italiana).

Milano han guadagnato l’1 e 03%, Francoforte l’1 e 47%, Parigi l’1 e 38%. Più piatta Londra, +0,37%.

In rialzo il prezzo del petrolio (+2 dollari al barile per il Brent e per il Wti). Stabile l’oro a 1950 dollari l’oncia. Euro contro dollaro a quota 1,08 e 55. Rendimento del nostro btp decennale in crescita, al 2,51%.