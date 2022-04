Bene le borse europee. Rendimento Btp 10 anni al top degli ultimi tre anni

Seduta positiva per Piazza Affari che che chiude in rialzo dello 0,57% in linea con i principali indici europei. La giornata, l'ultima della settimana pre pasquale, è stata caratterizzata dal Consiglio Direttivo della banca centrale europea riunito per decidere le linee di politica economica.

Tassi di interesse ancora fermi, ha dichiarato la presidente Cristine Lagarde sottolineando il difficile momento per l'economia tra un'inflazione che a marzo è salita al 7,5% e una guerra che minaccia pesantemente la crescita.

Non si arresta la corsa delle materie prime, col petrolio che viaggia sui massimi, a 107 dollari al barile. In calo invece del 10% il gas naturale. E se la settimana corta in borsa si chiude con un modesto rialzo, il bilancio dall'inizio della guerra vede l'indice dei 40 titoli principali ancora in sofferenza: -4,2% e un rendimento dei titoli decennali schizzato al 2,5%. Non accadeva da tre anni.