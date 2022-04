Bene Wall Street, l’Europa recupera

La presentazione delle trimestrali negli Stati Uniti, per alcune società al di sopra delle aspettative degli analisti, ha riossigenato i mercati europei, che avevano vissuto una mattinata molto incerta. In questo clima il Dow Jones alle 17 e 30 ora italiana segnava +0,62% mentre il Nasdaq era in progresso dell’1 e 55%. Milano ha segnato +0,22%. Londra e Parigi hanno chiuso in parità, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,34%. L’asta dei btp per un controvalore di 8 miliardi di euro è andata interamente sottoscritta in tutte le sue componenti, a breve e lungo termine. Sul mercato secondario il rendimento del decennale è sceso al 2 e 36% con lo spread btp/bund a 156 punti base. Euro contro dollaro a 1,08 e 65. In rialzo anche petrolio (Brent a 106 dollari il barile) gas (108 euro al megawattora) e l’oro (a 1978 dollari l’oncia).