Biden blocca le importazioni di petrolio dalla Russia

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha controfirmato le leggi approvate dal Congresso che pongono fine alle normali relazioni commerciali con la Russia colpevole dell'invasione dell'Ucraina, nonché un provvedimento che impone il bando delle importazioni petrolifere da Mosca. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca.



Le misure fanno seguito alle decisioni prese un mese fa dal G-7. I rapporti commerciali sono congelati anche con la Bielorussia.



"Il Presidente ha controfirmato la legge H.R. 6968, l'"Ending Importation of Russian Oil Act,", fa sapere la Casa Bianca, "che proibisce l'importazione di prodotti nel campo dell'energia data Federazione Russa".



Ugualmente è stato firmato il "Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus Act," che sospende le normali relazioni commerciali con la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia".