Biden agli alleati: "Continuare con il supporto all'Ucraina"

Il presidente americano e gli alleati hanno discusso del "continuo sostegno all'Ucraina e degli sforzi per fare pagare alla Russia per le sue azioni", ha reso noto la Casa Bianca precisando che la videochiamata è durata poco più di un'ora. Biden ha anche affrontato il tema di nuove sanzioni contro Mosca, che potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni in coordinamento con i partner. Il presidente americano ha anche insistito sulla necessità che tutti gli alleati continuino a fornire armi a Kiev per affrontare l'offensiva dei russi nell'est.

La video chiamata è iniziata poco prima delle 10, le 16 in Italia, ha reso noto la Casa Bianca, con il presidente americano collegato dalla Situation Room. Tra gli alleati erano collegati il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il premier canadese, Justin Trudeau, la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olfaf Scholz, il premier giapponese Fumio Kishida, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente della Romania, Klaus Iohannis e il premier britannico Boris Johnson.