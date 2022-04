Bimba ritrovata in Molise, la madre indagata per abbandono di minore

Il giallo della scomparsa Sulla sua scomparsa restano alcuni punti oscuri da chiarire. Ci si interroga tra l'altro sul modo in cui la piccola abbia percorso a piedi un così lungo tratto di strada o sull'abbigliamento indossato quando se ne erano perse le tracce: la descrizione parlava di “scarpe da ginnastica, leggins e una maglietta” ma la bimba per fortuna indossava un giaccone rosa imbottito e con il cappuccio.

La madre di Nicole, la bambina di 5 anni scomparsa sabato sera a Sant'Angelo Limosano (Campobasso) e ritrovata ieri mattina sana e salva dopo una notte trascorsa nel bosco vicino casa, è indagata per abbandono di minore . L'iscrizione sul registro degli indagati - secondo fonti investigative - è un "atto dovuto" e le indagini - coordinate dalla Procura di Campobasso - proseguiranno "non tralasciando alcuna ipotesi", e con "molteplici scenari investigativi al vaglio".

Nicole aveva fatto perdere le sue tracce il 2 aprile sera, nel piccolo paesino molisano di 300 abitanti. 12 ore di terrore e preoccupazione con tutto il paese mobilitato.

I carabinieri hanno ascoltato entrambi i genitori, madre di 24 anni e padre di 30, per ricostruire la dinamica e incrociare gli elementi. Anche Nicole è stata sentita per due volte - in modalità protetta - dalla polizia, alla presenza di esperti: una prima volta ieri e poi ancora oggi. Gli investigatori hanno dichiarato che verranno ascoltati anche altri parenti.

Si era temuto il peggio: Nicole, secondo le ricostruzioni, si era allontanata dall’abitazione di campagna in contrada Fonte San Pietro, a circa 4 km dal paese, sfuggendo al controllo dalla madre che nella stanza accanto stava dando il biberon al fratellino più piccolo. Il padre, a quell’ora, non era a casa e la donna era sola con i figli. L'allarme è scattato intorno alle 23 con una telefonata ai vigili del fuoco e al 112. Subito è stata messa in moto una imponente ricerca coordinata dalla Prefettura di Campobasso con squadre del 115, soccorso alpino, carabinieri, polizia, finanza, cani molecolari, droni a calore. Un dispiegamento di forze massiccio, con il supporto di decine e decine di cittadini dei comuni limitrofi che dal momento in cui è stato lanciato l'allarme si sono radunati rilanciando l’appello a ritrovare Nicole nelle chat e sui social. Di Nicole nessuna traccia fino alla tarda mattinata di ieri, quando la cercavano anche due elicotteri. La bambina è stata poi avvistata dall’alto, individuata grazie al giaccone rosa chiaro durante la ricognizione aerea, in un dirupo a circa 800 metri in linea d'aria dalla sua abitazione.