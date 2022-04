Bimba scappata e ritrovata: la sera della scomparsa era sola in casa

Dopo il lieto fine, emergono novità importanti sulla scomparsa sabato scorso a Sant'Angelo Limosano (Campobasso) della piccola Nicole Del Gobbo, 5 anni, ritrovata poi nel bosco domenica mattina.

La piccola, secondo quanto confermato dalle prime indagini, al momento della fuga, sarebbe stata sola in casa, mentre la mamma si era allontanata dall’abitazione. La giovane donna, durante l’interrogatorio, avrebbe ammesso l'allontanamento per alcuni minuti dal casale dove abita con la famiglia che si trova nelle campagne del paese; prima avrebbe anche chiuso a chiave la porta d'ingresso. Per questo Nicole sarebbe poi uscita dalla finestra.

Il ritrovamento della piccola è avvenuto grazie all’ avvistamento da un elicottero della polizia tra i rovi, nella boscaglia a circa due chilometri da casa. Al momento del ritrovamento Nicole stava bene, era solo infreddolita ma aveva resistito bene alla temperatura rigida della notte.