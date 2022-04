La giunta militare birmana libera 1600 detenuti, 32 sono stranieri

Circa 1.619 prigionieri, di cui 32 stranieri, sono stati “graziati” e saranno rilasciati oggi in Birmania, in occasione del capodanno buddista. Lo ha annunciato la giunta militare. Un annuncio nel quale però non viene specificata l'identità dei prigionieri, o se siano criminali comuni o prigionieri politici.

Da oltre un anno il paese vive in un clima di forte tensione dopo il golpe dell’esercito che ha estromesso il governo di Aung San Suu Kyi, scatenando proteste e violente repressioni.

C’è attesa per la liberazione di oggi, per vedere se nell'elenco dei prigionieri rilasciati, ci sia l'australiano Sean Turnell, ex consigliere di Suu Kyi, arrestato poco dopo il colpo di stato. Turnell è sotto processo per aver divulgato segreti di stato, pena che prevede 14 anni di reclusione.

La Birmania concede tradizionalmente l'amnistia a migliaia di prigionieri in occasione del capodanno buddista, evento che negli anni precedenti ha dato luogo a grandi celebrazioni, che quest'anno non si svolgono vista la pesante repressione.