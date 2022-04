Blanco per il Papa: il vincitore di Sanremo canterà per i giovani prima della Veglia di preghiera

Sarà Blanco a cantare per il Papa nell’incontro previsto con quasi 60 mila ragazzi il prossimo Lunedì dell’Angelo.

Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo si esibirà all’appuntamento di preghiera con il santo Padre il 18 aprile un paio d'ore prima dell'arrivo del pontefice in piazza San Pietro, previsto per le sei del pomeriggio.

I ragazzi, che cominceranno ad affluire in piazza dopo il Regina Coeli a partire dalle 14.30, vivranno così prima della Veglia di preghiera un momento di festa e che inizierà alle 16.00 con alcuni di loro che "racconteranno" l'oratorio “offrendo così uno spaccato della vita degli adolescenti e preadolescenti nelle loro rispettive comunità di appartenenza”. Così ha spiegato don Michele Falabretti, responsabile dell'Ufficio nazionale della Cei per la pastorale giovanile, durante la presentazione del programma.

Andrea Delogu e Massimo Bagnato presenteranno l’evento. Sul palco anche gli attori Giovanni Scifoni e Michele la Ginestra. A chiudere un altro giovane cantautore, Matteo Romano, anche lui esibitosi a Sanremo 2022.

"Mentre preparavamo l'evento – ha detto Falabretti - avevamo pensato ad un'accoglienza molto semplice, ma man mano che i numeri aumentavano abbiamo dovuto strutturarla in maniera più articolata". Il numero delle adesioni all'appuntamento organizzato dalla Cei è arrivato infatti a 57 mila unità: i ragazzi saranno accompagnati dai loro educatori - laici, sacerdoti, religiose e religiose - e saranno presenti anche circa 60 vescovi.

"L'entusiasmo dei giovani - ha commentato il direttore dell'Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado - è una positività, spesso taciuta e non raccontata, che dice mondo del mondo reale dei nostri adolescenti e preadolescenti. La pandemia ha intaccato le nostre abitudini, ma non è riuscito a scalfire questo entusiasmo: è un messaggio forte, vedremo se il mondo degli adulti lo saprà cogliere".

"Quella di oggi è una comunicazione che, purtroppo, punta molto ai temi della guerra, ma forse ci siamo dimenticati che fino ad un mese e mezzo fa ogni settimana le testate nazionali dedicavano almeno una paginata alla depressione e alle fatiche degli adolescenti" ha aggiunto Falabretti.