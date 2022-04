143 tarantole pronte per partire sequestrate nell'aeroporto di Bogotà

143 tarantole destinate al Messico sono state sequestrate ieri, giovedì, dalle autorità colombiane, durante un'operazione per combattere il traffico di animali nell'aeroporto di Bogotà. La notizia è stata diffusa dal ministero dell'Ambiente colombiano.

Il carico "non aveva documenti che ne attestassero l'origine" o autorizzazioni permanenti per trasportarlo legalmente, ha aggiunto il ministero. A novembre erano già state sequestrate in Colombia 232 tarantole destinate all'Europa.

Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), le tarantole sono vendute illegalmente perché prelevate dal mercato degli animali domestici, a causa della loro docile natura e dei loro colori. Le tarantole infatti sono tenute da alcuni come animali domestici per via della loro silenziosità, dello spazio ridotto di cui necessitano, delle poche cure necessarie, dell'assenza di cattivi odori e del loro basso costo. Rappresentano una delle più ricche biodiversità esistenti.