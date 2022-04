Avvio in deciso calo in Europa, il Covid affossa i mercati

Avvio di settimana in forte calo per le borse. In Asia Tokyo scivola del 1,9% mentre Hong kong e Shanghai perdono rispettivamente il 3,5 e il 4,4% dopo il dilagare della pandemia.



Nullo l'effetto Macron sui mercati europei, guidati più dai timori dell'aumento del costo del denaro annunciato dalla Fed.



Milano cede l'1,6%, Londra e Francoforte -1,8%, Parigi -1,9%.



Scende il prezzo del petrolio, il Brent si porta a 102 dollari al barile, ne risentono i titoli del settore con Tenaris -3,5% Eni -2,4%.