Borse caute, timori sulle mosse della Fed

Apertura volatile e cauta per le borse europee, sulla scia dei ribassi asiatici (con Tokyo che ha perso oltre un punto e mezzo) e prima ancora della pessima seduta di Wall Street (Nasdaq giù del 2,26%).

Ai timori relativi alla guerra e alle nuove sanzioni, si uniscono anche le preoccupazioni degli investitori per una possibile stretta monetaria più aggressiva e veloce da parte della Federal Reserve, la banca centrale americana.

Milano cede lo 0,11%, Parigi lo 0,14%, Londra e Francoforte sono praticamente piatte.

Il gas naturale - non toccato per ora dalle nuove sanzioni europee verso Mosca - cala a 106 euro per megawatt/ora.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco invece si è riallargato a 162 punti base, con il tasso del nostro decennale in risalita al 2,26%.

Nuova netta frenata dell'euro rispetto al dollaro. Il cambio è 1,0898.