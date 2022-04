Borse deboli, fa eccezione Parigi. Scende il gas, petrolio Brent sotto i 100 dollari

Oggi in borsa giornata contrastata, non c'è una direzione unica in Europa. Quella di Milano a metà seduta è quasi invariata (-0,06%), scendono più nettamente gli indici Londra (-0,42%) e Francoforte (-0,46%). In generale la tendenza dell'ultima settimana è stata in calo perché la banca centrale statunitense, la Fed, sta dando segnali sempre più chiari che intende accelerare il ritmo dei rialzi dei tassi per bilanciare l'inflazione. Una decisione sui tassi e sugli acquisti dei titoli sarà presa questo giovedì anche dalla Banca centrale europea. E' in controtendenza, in rialzo, Parigi (+0,71%), dopo il primo turno delle presidenziali. Traina il listino Cac40 il titolo di Société Générale (+7%), prima banca europea ad aver annunciato l'uscita dal mercato russo.

Dopo il voto scende anche lo spread tra il rendimento dei titoli Stato francesi e quelli tedeschi. Oggi il calo è di 7 punti base, a quota 49 punti base. A beneficiarne sono anche i titoli di altri Paesi del sud Europa, come Italia (-7, a quota 161) e Spagna (-6, a quota 93).

Sul fronte energia continua il lieve ma costante calo del gas. Ora è poco sopra i 101 euro al megawattora. Il 7 marzo era sopra i 200 euro, lo scorso novembre a 40 euro.

Scende anche il petrolio, con il Brent sotto quota 100 dollari al barile. Più che la Russia sembra c'entrare la Cina: continua infatti il lockdown a Shanghai. Questo ha contribuito a far scendere anche questa notte le borse cinesi: Shenzhen -3,67%, Hong Kong -3,03%, Shanghai -2,61%. Pesano anche i dati sui prezzi alla produzione in Cina a marzo, superiori alle attese, +8,3%.

Sul fronte russo, nel fine settimana S&P ha declassato il debito russo al livello di default selettivo. Oggi è stato dichiarato il default anche sul debito delle ferrovie russe. Non ci sono grandi riflessi sull'indice Moex (+0,2%), in rubli, di Mosca. Scende invece l'indice Rts (-3,34%) calcolato in dollari.

Si è invece indebolito il rublo, dopo giorni di risalita che avevano portato la valuta russa a superare il valore pre-guerra. Ora servono 81,6 rubli per comprare un dollaro.