Borse deboli. Tornano a salire petrolio e gas

Avvio debole e incerto per le Borse europee. Milano apre in calo, -0,80%, Francoforte e Parigi cedono lo 0,30%, lieve rialzo per Londra.

Gli investitori guardano con più cautela agli sviluppi dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina.

A Piazza Affari pesa la frenata di Telecom, che cede oltre il 5,5% per le incertezze sull'offerta del fondo Kkr. In luce Leonardo che balza del 2%.

Tornano a salire petrolio e gas dopo il rallentamento della settimana scorsa: il Brent si porta a 105 dollari al barile, il gas a 115 euro al megawattora.