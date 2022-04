Borse depresse in Europa, bene New York

Già depresse, le borse europee non reagiscono bene alle stime del Fondo Monetario Internazionale, che ha tagliato le previsioni di crescita a livello globale. Ad appesantire la seduta - la prima dopo il lungo weekend pasquale - i timori legati alla guerra e all'inflazione. Quest'ultima è "un chiaro pericolo" e "resterà elevata più a lungo del previsto" dice il Fondo, che la prevede al 5,7% nelle economie avanzate e all'8,7% nei paesi emergenti e nelle economie in via di sviluppo.

Nel Vecchio Continente Milano cede un punto e mezzo, Parigi quasi un punto, Francoforte lo 0,35%, mentre Londra lima le perdite a -0,18%.

La risposta dei mercati finanziari ai dati del Fmi non è univoca però. Wall Street avvia una buona seduta: il Dow Jones in rialzo dello 0,78% e il Nasdaq di mezzo punto.

L'euro resta debole e si scambia a 1,0820 contro il dollaro.

Il gas naturale scende a 94 euro per megawatt/ora.