Borse europee aprono in recupero, negativa l'Asia

Avvio in recupero per i mercati europei, dopo il calo di ieri per le parole di alcuni rappresentanti della Federal reserve che anticipano una probabile accelerazione sul rialzo dei tassi d'interesse. Milano guadagna lo 0,55%, in linea Parigi e Francoforte mentre è appena sotto la parità Londra.

Più nervose le Borse asiatiche, tutte in netto calo, preoccupate per le parole della Federal Reserve ma anche per il focolaio di Covid a Shanghai che non accenna a rallentare e mantiene la città in lockdown. Tokyo, la peggiore, chiude a -1,69%; calo superiore al punto percentuale anche per le piazze della Cina Continentale, appena inferiore per Hong Kong.

Sul fronte dei cambi, resta sui massimi da due anni il dollaro nei confronti dell'euro, anche se la moneta unica recupera leggermente a 1,0915.

In lieve risalita anche il prezzo del petrolio, sceso nei giorni scorsi dopo il ricorso degli Stati Uniti alle sue riserve strategiche. Brent di nuovo sopra i 102 dollari e mezzo al barile, Wti americano a 97,70. Invariato a 107 euro al megawattora il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa.