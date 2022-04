Borse europee chiudono in positivo, sale lo spread

Borse europee chiudono in rialzo un'altra seduta molto volatile. Milano a +0,84%, sugli stessi livelli Parigi e Francoforte mentre sono più lente Parigi e Londra, con guadagni inferiori al mezzo punto percentuale. Tra i singoli titoli, il migliore del Ftse Mib è Tenaris, società di impiantistica per petrolio e gas, che dopo i buoni conti trimestrali presentati ieri è ancora in forte rialzo a +5,26%. Chiude invece a +0,56% Generali nel giorno dell'assemblea che ha rinnovato senza scossoni il CdA e confermato Donnet come ad.

Ampliano invece le perdite i listini americani, dopo un avvio molto volatile ma sempre in rosso. Dow Jones a -0,88%, Nasdaq -1,48%.

Mentre continua a salire il rendimento dei titoli di Stato italiani, ora al 2,79% con uno spread dal bund tedesco in lieve aumento a 184 punti base.