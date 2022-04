Borse europee esitanti in avvio, ancora in calo la Cina

Avvio esitante per i mercati europei. Milano appena sotto la parità, in lieve rialzo Parigi e Francoforte. Occhi ancora puntati su Washington, per la terza giornata dei Meeting di primavera del Fmi. Oggi è il giorno della plenaria del Comitato monetario e finanziario, quindi dei banchieri centrali. Nel primo pomeriggio, ora americana, in particolare, in un dibattito prenderanno la parola sia la presidente della Bce Lagarde sia il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell.

Mentre è un'altra giornata a due velocità per le Borse asiatiche. Bene Tokyo, che ha chiuso in rialzo dell'1,23%, male le Borse cinesi, Hong Kong inclusa, che perdono tutte oltre un punto percentuale e mezzo. Continua a crescere la preoccupazione degli operatori per la situazione a Shanghai ma soprattutto per l'impatto sulla ripresa economica in Cina, che già ha dato segnali di rallentamento.

Sul fronte delle materie prime, avvio in stallo per il prezzo del gas all'importazione in Europa, a 94 euro al megawattora, in linea con la chiusura di ieri.