Borse europee in forte calo, salgono rendimenti e spread

Chiusura in netto calo per le Borse europee, appesantite dai timori per un'ulteriore stretta monetaria negli Stati Uniti e dalle parole del Fondo monetario internazionale, che parla esplicitamente di rischio recessione per le grandi economie del Vecchio continente. Milano chiude a -2,12%, perdono oltre due punti percentuali anche Parigi e Francoforte. Contiene le perdite Londra a -1,4%.

In forte rosso anche il bilancio settimanale per la Borsa di Milano, con un calo di oltre il 2,2%. Performance ben peggiore di quella dei listini principali francese e tedesco, che sulle cinque sedute restano rispettivamente appena in negativo e sulla parità.

Segnali di nervosismo anche sui mercati del debito sovrano. Continuano infatti a crescere i rendimenti sui titoli di Stato europei, e in particolare sul Btp decennale italiano, che tocca quota 2,67%. Cresce anche lo spread con il bund tedesco a 170 punti base.