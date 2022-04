Borse europee in recupero, occhi puntati sulla Francia

Avvio in netto recupero per le Borse europee. Milano guadagna oltre l'1,5%, come Francoforte. Più lenta Parigi a +0,8%. Francia da giorni sorvegliata speciale in vista del voto per le presidenziali: gli operatori temono l'instabilità politica, e questo spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato francesi, che toccano oggi quota 1,24%.

Giornata interlocutoria invece per le Borse asiatiche: Tokyo e Shanghai in lieve recupero, Hong Kong in lieve calo, ma mancano stimoli per movimenti più netti.

Sul fronte delle materie prime, in leive risalita il prezzo del petrolio, con il Brent a 101,5 dollari al barile e il Wti americano vicino ai 97. L'annuncio del ricorso alle riserve strategiche di Stati Uniti e Agenzia internazionale dell'Energia non è riuscita a far scendere significativamente i prezzi, perché gli operatori temono possa convincere i grandi produttori, Paesi Opec in testa, a non aumentare la produzione, mantenendo il mercato in una situazione di eccesso di domanda.