Borse europee in rialzo, vola Banco Bpm

Avanzano in rialzo le Borse europee. Milano, la migliore, guadagna oltre l'1,64%; salgono di oltre l'1% anche Francoforte e Parigi. La Francia resta comunque sotto la lente in vista del voto per le presidenziali: gli operatori temono l'instabilità politica, e questo spinge al rialzo i rendimenti sui titoli di Stato francesi, che toccano oggi quota 1,24% - venerdì scorso era appena sopra l'1%.

Tra i singoli titoli, a Piazza Affari vola Banco Bpm dopo la notizia, uscita ieri in serata, dell'ingresso nel capitale dei francesi di Crédit Agricole, con il 9,18%. Il titolo, sospeso a tratti per eccesso di rialzo, guadagna al momento il 14,33%

Sul fronte delle materie prime, in lieve risalita il prezzo del petrolio, con il Brent a un passo dai 101 dollari al barile e il Wti americano a 96,5. L'annuncio del ricorso alle riserve strategiche di Stati Uniti e Agenzia internazionale dell'Energia non è riuscito a far scendere significativamente i prezzi, perché gli operatori temono possa convincere i grandi produttori, Paesi Opec in testa, a non aumentare la produzione, mantenendo il mercato in una situazione di eccesso di domanda.