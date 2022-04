Borse europee in rosso, cala il petrolio

Riducono leggermente le perdite a metà seduta le Borse europee, nonostante un avvio debole anche per Wall Street. Milano è a -1,22%, in calo tra 1 punto e 1 punto percentuale e mezzo anche gli altri listini principali. Dopo la giornata nera delle piazze asiatiche, con cali di oltre il 5% per i mercati cinesi spaventati dall'ipotesi lockdown in alcuni quartieri di Pechino, non basta la vittoria di Emmanuel Macron e lo scongiurato pericolo instabilità politica in Francia per risollevare i listini. Anche i rendimenti sui titoli di Stato francesi, che erano molto saliti alla vigilia del primo turno per poi stabilizzarsi, riscendono solo parzialmente restando sopra quota 1,3%, contro l'1% di inizio aprile.

In lieve calo anche i listini americani: Dow Jones a -0,67%, Nasdaq a -0,84%. Nonostante il balzo di Twitter, che guadagna oltre il 3,8% dopo voci su un imminente accordo per l'acquisizione da parte di Elon Musk.

Mentre sul versante delle materie prime, il prolungarsi del lockdown a Shanghai e l'ipotesi di nuove chiusure in grandi città cinesi fa scivolare il prezzo del petrolio, con il Brent che torna sotto quota 100 dollari al barile, oltre 10 in meno rispetto a prima della pausa pasquale.