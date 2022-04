Borse europee negative, avvio debole per Wall Street

Borse europee ancora pesanti, schiacciate dalle preoccupazioni dopo le parole di ieri del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che anticipano un possibile nuovo ritocco dei tassi già a maggio e agitano lo spettro di una recessione. Milano a -2,12%. perdono oltre l'1,9% Parigi e Francoforte.

Avvio debole anche per gli indici americani. Sono in calo di circa mezzo punto percentuale Dow Jones e S&P 500, muove intorno alla parità il Nasdaq.

Mentre continuano a crescere i rendimenti sui titoli di Stato europei, e in particolare sul Btp decennale italiano, che tocca quota 2,66%, con uno spread dal bund tedesco stabile a 166 punti base.

In calo il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, appena sopra i 95 euro per megawattora, il 5% in meno rispetto alla chiusura di ieri.