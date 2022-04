Borse europee prudenti, attesa per decisioni Bce

Avvio prudente per le Borse europee. Milano a +0,34%, salgono di 2 decimi di punto Parigi e Francoforte. Operatori in attesa delle parole e delle decisioni della Banca centrale europea: nel pomeriggio ci sarà l'annuncio periodico sui tassi d'interesse, seguito dalla conferenza stampa della presidente Lagarde, e si attende di capire se anche l'istituto di Francoforte sceglierà un irrigidimento della politica monetaria, o almeno del linguaggio, in risposta all'inflazione. Come già hanno fatto gli istituti centrali di diversi Paesi nordamericani e asiatici, dal Canada alla Nuova Zelanda passando per Corea del Sud e Singapore.

Borse asiatiche invece nettamente positive, sull'onda della buona chiusura di ieri di Wall Street. A spingerle i dati sui prezzi alla produzione e al consumo negli Stati Uniti, che pur continuando a registrare un ritmo di crescita record su base annua mostrano un rallentamento della crescita mensile, segno, dicono gli analisti, che si potrebbe essere vicini al picco.