Borse europee sulla parità, in calo quelle cinesi

Borse europee poco mosse all'avvio in attesa del meeting dei ministri delle Finanze del G20. Milano a +0,04%,appena sotto alla parità Londra e Francoforte, in lieve rialzo Parigi.

In ordine sparso invece i mercati asiatici. Tokyo chiude in rialzo a +0,86%, Hong Kong è in lieve calo mentre perdono oltre 1 punto percentuale le piazze cinesi. Operatori delusi dalle decisioni della Banca centrale di Pechino, che ha ancora rinviato un taglio dei tassi sui prestiti, e sempre più preoccupati per la situazione a Shanghai. Dove il lockdown prolungato ha provocato un enorme ingorgo intorno al porto, con centinaia di navi cargo in coda, con merci per almeno 200 miliardi di dollari bloccate.

Tra le materie prime, in leggera risalita il prezzo del petrolio, con il Brent sulla soglia dei 108 dollari al barile e il Wti americano dei 103. Operatori sospesi tra i timori per la scarsità di offerta e le anticipazioni di un possibile rallentamento della domanda legato a una crescita economica inferiore al previsto - cosa che potrebbe attenuare le tensioni sui mercati. Cala invece di quasi l'1% il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, a 93,1 euro per megawattora.