Borse in calo dall'Asia all'Europa In Francia dopo il voto giù lo spread

A Milano, dopo il recupero del 2,13% segnato venerdì, l'indice Ftse Mib scende dello 0,47%. La scorsa settimana il bilancio era stato negativo, per i segnali che arrivano soprattutto dalla banca centrale americana, su un'accelerazione del ritmo dei rialzi dei tassi contrastare l'inflazione. Giovedì ci sarà invece la riunione della Bce sulla politica monetaria. Nel resto d'Europa -90% per l'indice Dax di Francoforte, -0,37% anche a Parigi, dopo il primo turno delle elezioni previdenziali.

Scende però di 6 punti base lo spread tra il titolo di Stato decennale francese e il Bund tedesco, a quota 50 punti base; -3 punti anche per lo spread dell'italiano Btp con il Bund, a quota 166 punti base.

I cali erano stati molto più netti nella notte in Asia: discese di oltre il 3% per i listini di Hong Kong e Shenzhen, -2,61% per Shanghai, per il perdurare del lockdown nella stessa Shanghai e per i dati sui prezzi alla produzione in Cina superiori alle attese, +8,3% (atteso +7,9%).

Sul fronte delle materie prime: gas in lieve calo, a quota 102,7 euro al megawattora (-1%), petrolio in calo del 2%, con il Brent a quota 100 dollari al barile.

Torna a scendere il rublo, che la scorsa settimana aveva raggiunto i livelli pre-Covid. S&P 500 ha declassato il debito russo al livello di default selettivo. Ora servono 83,5 rubli per un dollaro, prima della guerra la quota era 78. Lo scorso 7 marzo il giorno del calo maggiore della valuta russa: ne servivano 143 per un dollaro.